ExpoBairrada com mais de 40 mil visitantes nos cinco dias do certame

“Estão criadas as condições necessárias para que a ExpoBairrada se afirme como um evento de referência ao nível da região”, referiu o autarca de Oliveira do Bairro, Duarte Novo.

Durante os cinco dias da ExpoBairrada passaram pelo certame cerca de 40 mil pessoas, contabiliza a Câmara de Oliveira do Bairro, promotora do evento.

No balanço feito a esta edição, que decorreu de 6 a 10 de julho, no Espaço Inovação, o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, sublinha que o certame, que a pandemia obrigou a cancelar nos últimos dois anos, “foi um enorme sucesso, pelos milhares de munícipes que, ao longo dos dias, se juntaram a nós, e por outros tantos, que trocaram os seus territórios pelos nossos, mesmo com outros eventos a decorrer em simultâneo na vizinhança”.

A ExpoBairrada 2022 para além de voltar a apostar numa forte componente cultural, passou também pelo reforço da componente empresarial do evento. “Adaptámos a nossa dinâmica à do tecido empresarial regional e concelhio e, por esse motivo, incluímos no programa deste ano mais expositores e mais empresas”, disse Duarte Novo.

Na animação musical, o cartaz de artistas foi diversificado e trouxe milhares de pessoas aos três palcos com atuações de artistas nacionais de renome, mas também de músicos emergentes e outros grupos concelhios.

O recinto contou com uma tenda de espumantes e com dez espaços de restauração, explorados por associações do concelho. A preencher o pavilhão estiveram diversos expositores do tecido empresarial concelhio e, no espaço exterior, associações e entidades institucionais.

Para Duarte Novo, “a marca de 40 mil visitantes registada em cinco dias, proporcionou às associações aderentes um excelente momento de angariação de fundos para as suas atividades”, apontando que “estão criadas as condições necessárias para que a ExpoBairrada se afirme como um evento de referência ao nível da região, assumindo-se como um espaço agregador de novas dinâmicas e emoções, promotor do tecido económico do nosso concelho, da nossa gastronomia e, nessa medida, um importante fator de atração turística, catalisador de negócios e da nossa economia”.

Também Jorge Pato, vice-presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, não escondeu a satisfação face ao resultado obtido nesta edição de 2022, revelando que “a ExpoBairrada foi um enorme sucesso, quer pela qualidade do programa apresentado, como pela variedade de atividades e atrações, que se traduziu no feedback bastante positivo que fomos recebendo pelos milhares de pessoas que foram passando pelo certame e através das nossas redes sociais”.

Oliveira do Bairro continua a reivindicar nó de ligação à A1 para potenciar investimento e atrair empresas

O secretário de Estado, Carlos Miguel, com o presidente da Câmara, Duarte Novo

O certame foi inaugurado no dia 6, pelo secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, Carlos Miguel, perante o qual o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro voltou a insistir na questão da construção de um nó de acesso à A1 para servir o concelho. O pedido do autarca, que se tem repetido nos últimos anos junto do Governo – reivindicado também pela vizinha Câmara de Anadia, encontrou soluções alternativas da parte do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, na sessão inaugural da ExpoBairrada 2022.

Duarte Novo falou do “investimento extraordinário” que tem feito o município na ampliação das zonas industriais e na requalificação da estrutura viária concelhia, mas “hoje é necessário muito mais”.

“Precisamos de ligar rapidamente à artéria principal que passa aqui mesmo ao lado [A1]. Essa ligação está prevista há muitos anos, está nos desejos desta região”, disse.

Com aquele melhoramento substancial “conseguiríamos crescer e dar apoio às nossas empresas e àqueles que aqui residem”, terminou o autarca.

Em resposta, o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, disse a Duarte Novo que é possível reparar e alargar a rede viária através de linhas de crédito bonificadas do Banco Europeu de Investimento (BEI) e da Comunidade Intermunicipal, explicando que “ficamos todos muito gagos quando se fala da rede viária. Os fundos comunitários não cobrem, não financiam aquilo que é a rede viária . Por isso temos que procurar outras fontes”, lembrando que na “breve exceção” que o PRR teve naquilo que se refere a vias, “esta região foi a principal contemplada com 40 milhões para a ligação entre Águeda e Aveiro”.

O governante congratulou-se com o facto de Oliveira do Bairro, ao contrário do país, ter visto a sua população a aumentar. “Está no sentido positivo, escreve a verde, enquanto o país escreve a vermelho Isso deve-se a trabalho, a trabalho de infraestruturação do concelho para dar resposta às pessoas, e deve-se ao trabalho para a fixação de empresas”, disse.

“Muito bem está Oliveira do Bairro quando assim pensa. Neste quadro comunitário de apoio, Oliveira do Bairro pôs o seu ‘joker’ naquilo que é a ampliação da Zona Industrial de Vila Verde”, destacou Carlos Miguel, completando que se a aposta em novas áreas empresariais é a prioridade do município, “há respostas no PT 2030, onde vamos ter um leque muito alargado de possibilidades de financiamento. É bom que os municípios façam as suas opções. E aqui em Oliveira do Bairro não há dúvidas”, concluiu.