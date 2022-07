Expofacic 2022, um regresso muito desejado

A oito dias da inauguração da 30.ª edição da Expofacic, em Cantanhede, a comissão organizadora do certame promoveu a já tradicional visita de avaliação técnica ao recinto, onde durante 11 dias vai decorrer aquela que é a exposição-feira mais importante da região centro. Um regresso há muito desejado por todos, depois de uma interrupção forçada de dois anos, devido à pandemia.

Numa visita, esta quarta-feira, à fase final da montagem de todas as infraestruturas de feira e que deu para perceber as alterações mais significativas, a comissão organizadora aproveitou também para revelar alguns aspetos e curiosidades mais relevantes da edição deste ano.

A comitiva, liderada por Idalécio Oliveira, presidente do Conselho de Administração da INOVA- EM e pela presidente da autarquia de Cantanhede, Helena Teodósio, visitou a montagem dos vários espaços no Parque Expo-Desportivo de S. Mateus, que vão contar com 500 expositores. O recinto estende-se por 95 mil m2 e o orçamento para esta 30.ª edição ascende a 1 milhão e 800 mil euros.

Nos 11 dias de certame vão acontecer em sete palcos cerca de 120 espetáculos que envolvem mais de 500 artistas e técnicos.

O palco principal está integrado numa área de 13 mil m2 que vai receber os 18 cabeças de cartaz, quatro deles estrangeiros (Espanha, França, Brasil e Irlanda).

A área de estacionamento também cresceu. Este ano são 220 mil m2 para visitantes e cerca de 20 mil m2 para expositores.

Destaque ainda para o crescimento da área das tasquinhas: junto ao palco 4 haverá 18 tasquinhas e no espaço maior 25, o que perfaz 43 tasquinhas para associações, a que se somam quatro espaços para restaurantes. Aqui estarão também os stands de produtos regionais.

As áreas dedicadas à gastronomia estão mais atrativas e arejadas, evitando pontos de aglomeração e facilitando a movimentação das pessoas.

O relvado volta a estar reservado para a educação e para as atividades dedicadas aos mais novos, assim como naquele local será transmitido no dia 31 de julho o programa Somos Portugal, da TVI.

Uma das áreas que poderá desperta mais curiosidade, este ano, é a tenda com 1500 m2 que vai receber a exposição Gigantes da Idade do Gelo. Uma exposição que de adivinha muito atrativa, a nível visual, e cujo conteúdo científico é de indiscutível importância.

Também inédita será a mostra de motas clássicas e nota ainda para a exposição de 400m2 de espécies exóticas. Ao lado, numa tenda menor, com cerca de 200m2, estará patente o mundo aquático.

Novidade este ano é a criação de um jardim botânico, ao ar livre, que terá patente ao público espécies vegetais de vários biótipos diferentes, e onde não vão faltar demonstrações e workshops.

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, acredita que esta será uma das melhores edições de sempre, já que se nota “a vontade de conviver, confraternizar e partilhar” das pessoas, depois de dois anos sem Expofacic.

A visita de avaliação técnica terminou com um almoço oferecido pela comissão organizadora, na tasquinha dos Serviços Sociais do Município de Cantanhede.

