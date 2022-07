Luso com “Verão em Festa” até setembro

O Luso vai receber, durante mais de dois meses, um programa de animação que inclui música, teatro, magia, balão de ar quente, uma noite branca, feiras e mercados, atividades de exercício físico e outras direcionadas para as crianças. O objetivo é garantir uma oferta complementar ao termalista e proporcionar momentos de lazer à população local.

Começa esta sexta-feira, com samba, o programa “Verão em Festa” e prolonga-se até 25 de setembro com múltiplas atividades para todos os públicos e idades. A música, vai desde o samba ao canto lírico, com o Bussaco Classical Fest, no final de julho, do fado à música popular ou ao jazz, com mais uma edição do Meajazz, no início de setembro. Mas o programa inclui muito mais: aulas de fitness, insufláveis, feira de trocas, uma noite branca e até uma corrida de rolamentos.

“O Luso é uma estância termal, uma âncora no turismo do nosso concelho e este programa pretende valorizar ainda mais o que temos para oferecer a quem nos visita. Temos natureza, temos termas, temos a hospitalidade das nossas gentes e temos também este programa de animação eclético e com momentos muito diferentes que certamente ficarão da memória daqueles que nos visitarem”, sublinhou Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada, na conferência de imprensa de apresentação do programa.

Um dos pontos altos do programa é a Feira do Pão e do Mel, um evento que além de conferir uma animação diferente à zona central da vila, visa promover produtos endógenos como o pão e o mel da região, de características ímpares e tão importante para a economia de dezenas de famílias.

A par da animação, que se centra no período de fim de semana e decorre em diversos espaços do Luso, há atividades de caráter mais permanente, como os insufláveis para as crianças, rastreios de saúde e atividades de exercício físico e relaxamento, tirando partido dos excelentes espaços naturais. Ao Lago do Luso, regressam, durante todo o mês de agosto, as famosas gaivotas a pedais, que no passado faziam a delícia de miúdos e graúdos.

“É um verão que pretendemos que seja mesmo de festa, quer para visitantes quer para munícipes que aqui encontram momentos de lazer. Fica feito o convite: este verão, venham ao Luso!”, sugere António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

Programa

JULHO

22 de julho

22h l Concerto Xandinho

24 de julho

10h | Aulas de Fitness

21h30 | Artista de rua

29 de julho

21h30 l Bussaco Classical Fest – Festival Canto Lírico

Abertura das Gaivotas

30 de julho

10h | Animação de rua

21h30 l Bussaco Classical Fest – Festival Canto Lírico

AGOSTO

5 de agosto

22h | Fado ao Centro

6 de agosto

10h | Animação de rua

Insufláveis

7 de agosto

10h | Aulas de Fitness

21h30 | Cinema ao ar Livre

Insufláveis

12 de agosto

21h30 | Xaranga Popular

Insufláveis

13 de agosto

10h | Animação de rua

18h | Rodrigo Maurício e Rita Nunes

22h | Fonte da Pipa

Insufláveis

14 de agosto

10h | Aula de Fitness

18h | Francisco Saldanha

22h |A designar

Insufláveis

15 de agosto

15h | Filarmónica Luso

18h | Pedro & Leonor

21h30 | Noite de Magia

Insufláveis

20 de agosto

15h | Estátuas Vivas

21h30 | PAMA (Concerto de Rua)

Insufláveis

21 de agosto

10h00 | Feira das Trocas

21h30 | Fábio acompanhado ao piano (Concerto Rua)

Insufláveis

27 de agosto

10h | Animação de rua

18h | Pedro Alecrim (Teatro Infantil)

Insufláveis

28 de agosto

10h | Aula de Fitness

21h30 | Cinema ao ar Livre

Insufláveis

SETEMBRO

2 de setembro

10h | Animação de rua

21h30 l MeaJazz

Balão de Ar quente

3 de setembro

10H | Animação de rua

21h30 l MeaJazz

Balão de Ar quente

4 de setembro

17h30 | Crassh

11 de Setembo

12h | Mega Samba

22h | Animação de rua

17 e 18 setembro

Corrida Rolamentos

17 setembro

21H30 | Fado Lisboa (Carolina Pessoa)

18 de setembro

21H30 | Três Bandas

24 de setembro

19h às 24h | Noite Branca (DJS na avenida)

25 de setembro

10h | Animação de rua

22h | Dixie