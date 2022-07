Luso: Salgueiral e Monte Novo são “Aldeias Seguras”

As duas são rodeadas de uma considerável mancha verde, muito próximas da encosta do Bussaco. E agora ganham mais segurança.

O Município da Mealhada aderiu ao programa do Governo “Aldeia Segura – Pessoas Seguras” com a implementação de medidas de autoproteção nas aldeias de Salgueiral e Monte Novo, ambas na freguesia do Luso. O objetivo é alargar o programa a todas as aldeias.

Estas duas primeiras “Aldeias Seguras” do concelho são rodeadas de uma considerável mancha verde, muito próximas da encosta do Bussaco. Para operacionalizar a implementação do programa, a autarquia forneceu à Associação Recreativa e Cultural do Salgueiral dois pneus, dois lances de mangueira e uma agulheta para operacionalizar uma cisterna de quatro mil litros de água, adquirida pelas populações do Salgueiral e de Monte Novo. Foram ainda entregues coletes e um megafone aos Oficiais de Segurança locais (pessoas identificadas como as responsáveis pelos avisos à população, pelas evacuações e ações de sensibilização sobre incêndios).

Para a implementação do programa, o serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal da Mealhada, em colaboração com a Junta de Freguesia de Luso e os oficiais de Segurança Locais, estão no terreno a fazer o levantamento das características da população e do edificado de cada uma das aldeias.

O programa “Aldeia Segura” destina-se a proteger aglomerados populacionais e a floresta, com medidas estruturais para proteção de pessoas e bens, tendo como objetivo promover “ações de sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco, medidas de autoproteção e realização de simulacros de planos de evacuação, em articulação com as autarquias locais”.

“Começámos nestas duas aldeias que têm um enorme potencial de risco, dada a mancha verde em que se inserem, mas o objetivo é alargar a todas as aldeias do Município. A prevenção e o combate aos incêndios são prioritários e devemos usar todos os meios disponíveis”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.