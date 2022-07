Mealhada é “capital” de dança este fim de semana

A competição de dança totalmente criada em Portugal começou ontem, sexta-feira, no Pavilhão Municipal da Pampilhosa, com a primeira eliminatória, arrancando, hoje, a segunda, seguida de três workshops dados por três jurados do concurso: de Hip – Hop, com o bailarino Vítor Kpez, de Salsa, com o bailarino Nuno Pesqueira e de Bollywood, com a bailarina Allana Rosa. Do júri local fará parte Matilde Fonseca, professora no Agrupamento de Escolas da Mealhada, e Carolina Piedade, professora de dança jazz na Academia de Dança do Hóquei Clube da Mealhada.

Em conferência de imprensa, realizada ontem, Bruno Mourato, diretor do concurso, destacou três fatores que diferenciam o “Portugal a Dançar” dos restantes concursos – a gratuitidade quer na participação na competição, quer nos workshops, quer ainda na condição de espetador das eliminatórias, dos workshops e da final regional, que terá lugar amanhã, domingo, no Cineteatro Messias.

Duas outras características diferenciadoras são a abertura ao público em geral, desde os mais novos aos mais velhos, inclusive às pessoas com mobilidade reduzida, e a possibilidade de levar o concurso a vários pontos do país, onde “as oportunidades não são as mesmas das grandes cidades”.

Nuno Pesqueira sublinhou a importância deste tipo de eventos, na medida em que vão ao encontro das pessoas em vez do contrário, como habitualmente acontece, e Allana Rosa destacou a estreia de vários participantes na competição.

Para Gil Ferreira, vereador da Cultura da Câmara Municipal da Mealhada, o “Portugal a Dançar” tem a particularidade não só de estar a percorrer o país, mas também de, no concelho, marcar presença em vários locais – Mealhada, Luso e Pampilhosa. Quanto à oportunidade de parceria, que regista com “entusiamo”, realçou: “O município fica a ganhar, até porque a dança é uma arte muito acarinhada na Mealhada, não só pela tradição do Carnaval, mas também pelas escolas que tem”.

“Portugal a Dançar” é uma competição que tem como objetivo procurar os maiores talentos na área da dança e que, em proximidade com as comunidades locais, permite que todos aqueles que aspiram uma carreira nesta área possam ver o seu trabalho devidamente valorizado, reconhecido e divulgado. Promovendo a diversidade do país, e tendo em conta a proximidade do poder local, o concurso está a ser realizado em várias localidades.

A final nacional será disputada, este ano, no concelho, no dia 4 dezembro, pelo facto de a vencedora da edição do ano passado, Beatriz Poeira, ter sido foi apurada na final regional, realizada na Mealhada, conquista que lhe dará agora direito a participar no Congresso Internacional de Dança da UNESCO, na Grécia, no dia 7 de julho.

Programa para hoje amanhã

10h – 12h | Eliminatória B – Portugal a Dançar

15h30 | Workshop de Hip – Hop – bailarino Vítor Kpez

16h45 | Workshop de Salsa – bailarino Nuno Pesqueira

18h | Workshop de Bollywood – bailarina Allana Rosa

Entradas livres

Domingo | 3 de julho l 16 – 18h | Cineteatro Messias, Mealhada

Final regional Mealhada – Portugal a Dançar

Entradas livres