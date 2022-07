Município de Anadia presta homenagem a Laurentino Dias e Artur Lopes

Foi no decorrer do Campeonato da Europa de Estrada, que se realiza até domingo no concelho de Anadia, que a Câmara Municipal de Anadia presto homenagem a duas figuras que muito contribuíram para a implantação do Centro de Alto Rendimento – Velódromo Nacional, uma das maiores obras de âmbito Desportivo existentes em Portugal que, para além do ciclismo, acolhe outras modalidades e já consagrou a nível nacional e internacional vários atletas portugueses.

O Município de Anadia prestou homenagem a Artur Lopes, ex-presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, e a Laurentino Dias, ex-Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, numa cerimónia que teve lugar no Centro de Alto Rendimento de Anadia, em Sangalhos. A homenagem teve como intuito reconhecer a colaboração e o encorajamento que deram ao Município de Anadia para que fosse possível implementar, em Anadia, o Centro de Alto Rendimento – Velódromo Nacional, com instalações ímpares em Portugal.

O evento contou com a presença do atual Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, bem como dos responsáveis máximos das entidades regionais, nacionais e internacionais ligadas ao mundo do ciclismo.

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, sublinhou que “só foi possível alcançar este patamar graças à valiosa e incansável colaboração e dedicação do então presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Artur Lopes, e do então Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Laurentino Dias”. “É justo reconhecer publicamente o apoio e o encorajamento que deram à Câmara Municipal de Anadia na implementação desta obra, que permitiu afirmar o concelho de Anadia, principalmente no plano desportivo, a nível nacional e internacional”, adiantou ainda a edil anadiense.

Aproveitando a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Teresa Cardoso tentou sensibilizar o membro do Governo para a necessidade de mais apoios, nomeadamente, financeiros para o Centro de Alto Rendimento, tendo em conta a resposta que esta infraestrutura dá ao desporto de alta competição. De realçar que os encargos com a gestão das instalações e equipamentos têm sido assumidos, praticamente, na íntegra pelo Município de Anadia.

João Paulo Correia elogiou a iniciativa do Município pela homenagem prestada, registando ainda com agrado a construção das infraestruturas desportivas. Relativamente à reivindicação de mais apoios, por parte da autarca anadiense, anunciou que o Governo está a estudar uma fórmula de colaboração mais relevante para os centros de alto rendimento existentes em Portugal.