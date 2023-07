Município de Anadia adere ao Pacto Português para os Plásticos

O Município de Anadia, em reunião de executivo, aprovou a adesão ao Pacto Português para os Plásticos como membro institucional, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável no concelho, dinamizando uma economia circular.

O Pacto Português para os Plásticos é uma plataforma colaborativa e de inovação que une diferentes atores da cadeia de valor nacional do plástico, com uma visão comum e metas e objetivos ambiciosos para 2025, com o intuito de solucionar na origem, os problemas associados ao plástico. Este Pacto integra a rede dos Pactos para os Plásticos da Fundação Ellen MacArthur, uma plataforma única de troca de conhecimento entre organizações internacionais que compartilham as mesmas ambições.

O Pacto Português para os Plásticos tem como objetivo promover a transição do atual sistema dos plásticos para um modelo circular e sustentável, maximizando o valor deste material e evitando o seu desperdício e poluição, assim como outros efeitos ambientais negativos.

Até 2025, as metas nacionais a atingir passam por eliminar os plásticos de uso único considerados problemáticos e ou desnecessário; garantir que 100% das embalagens de plástico são reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis; garantir que 70%, ou mais, das embalagens plásticas são efetivamente recicladas, através do aumento da recolha e da reciclagem; incorporar, em média 30% de plástico reciclado nas novas embalagens de plástico; e, finalmente promover atividades de sensibilização e educação aos consumidores para a utilização circular dos plástico.

De entre as várias vantagens de integrar este Pacto, destacam-se o acesso a informação atualizada sobre o desenvolvimento na transição da cadeia de valor dos plásticos para a economia circular em Portugal, assim como às melhores práticas, projetos e inovações nacionais e internacionais. Por outro lado, permite ter a oportunidade de participar e contribuir com os grupos de trabalho, quando relevantes para a experiência do Município, para ajudar a superar obstáculos e efetuar progressos na economia circular dos plásticos em Portugal.