Anadia: Atletas Tomás Silva, Tiago e André Santos recebem votos de louvor

O vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, entregou ontem, dia 27 de dezembro, os Votos de Louvor, aprovados em reunião de executivo, aos atletas anadienses Tiago Santos, André Santos e Tomás Silva, pelos títulos alcançados este ano nas modalidades de Kickboxing e Karaté, respetivamente.

Recorde-se que, em Kickboxing, o atleta Tiago Santos sagrou-se Campeão Intercontinental Wako Pro KI 66,8kg, em prova que decorreu em Badajoz. Por sua vez, André Santos conquistou os títulos de Campeão Europeu Wako Low Kick – 67kg, em Antalya, Turquia; e de Campeão Mundial Wako Pro KI 66,8kg, no evento The Lion’s Crown, que decorreu no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Em Karaté, Tomás Silva conquistou o título de Campeão Nacional de Juniores, na categoria de Kumite – 79kg, no Campeonato Nacional de Karate, que decorreu em Seia.

Para Jorge Sampaio, “é uma honra muito grande para o Município ter atletas com esta dimensão e projeção desportivas”. Deu ainda a conhecer que, no âmbito do Plano Estratégico para o Desporto que está a ser finalizado e que deverá entrar em vigor em 2023, “está a ser pensada uma nova política de apoios que abranja também os atletas premiados, para que se sintam mais motivados a continuar o seu percurso desportivo ao mais alto nivel”.

Com estes votos de Louvor, o executivo municipal reconhece os méritos dos resultados obtidos, pretendendo, assim, “homenagear os atletas, equipas técnicas e dirigentes pelo trabalho, empenho e dedicação, contribuindo, dessa forma, para engrandecer e elevar as respetivas associações, projetando simultaneamente o nome de Anadia”.