Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro com 10 propostas a votação

São 10 as propostas que chegaram à fase de votação para a edição deste ano do Orçamento Participativo (OP) de Oliveira do Bairro.

De um total de 16 projetos apresentados, apenas uma dezena cumpriu as normas para atingir este patamar. Esta é a edição – em três realizadas – que mais meios financeiros disponibiliza, reservando uma fatia recorde de 285 mil euros, que vai custear os projetos vencedores já no próximo orçamento municipal de 2023.

A iniciativa, da Câmara de Oliveira do Bairro, está de volta depois de ter sido interrompida durante os últimos dois anos, devido à pandemia da Covid-19.

Com um total de oito projetos aprovados nas duas primeiras edições (2018 e 2019), com o valor de 177 mil euros, no primeiro ano, e 163 mil euros, no ano seguinte, esta terceira edição tem o valor de 285 mil euros, decorrentes, como sempre, da percentagem de um por cento do valor do Plano Plurianual de Investimentos da autarquia em vigor.

A votação está aberta à participação popular aqui.

Conheça aqui ou na edição impressa todas as propostas que estão a votos.