PME Líder: Abordagens tecnológicas colocam BH Fitness na vanguarda

As novas tecnologias vieram revolucionar a forma como vemos e estamos no mundo. Usadas (também) ao serviço da saúde e bem-estar, têm operado mudanças em diversos setores, como é o caso do fitness.

A dar cartas nesta área há várias décadas está a BH Fitness, sita na Zona Industrial de Oiã, que se destaca por oferecer uma gama de equipamentos de fitness diferenciados, em todos os segmentos desta área de atividade.

A mais recente aposta está precisamente relacionada com as novas tecnologias, já que, no setor profissional, apresenta equipamentos com conetividade total Smart Focus. Em articulação com a App BH Gymloop, um monitor permite ao cliente estar sempre monitorizado outdoor ou mesmo quando entra num ginásio. Utilizando um código RFID (pulseira ou cartão magnético) recebe digitalmente o plano de exercícios que o seu PT (Personal Trainer) previamente lhe definiu. Quando termina, o treino realizado é disponibilizado na App, quer ao cliente, quer ao PT. Os equipamentos com tecnologia de última geração são igualmente úteis para o dono do ginásio, que obtém dados reais da frequência e utilização dos equipamentos, para uma melhor gestão do negócio.

Há apenas duas ou três marcas no mundo com estas abordagens tecnológicas, estando por isso a BH Fitness na vanguarda.

