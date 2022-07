Projeto “Ser + em Anadia” promove férias de verão

O projeto “Ser+ em Anadia!” tem estado a promover, ao longo de todo o mês de julho, um programa de férias para as crianças e jovens que frequentam este projeto. O encerramento das férias decorreu ontem, sexta-feira, dia 29 de julho, com uma ida à piscina, em Avelãs de Cima.

Durante este mês foram muitas as atividades em que participaram, desde visitas a diferentes locais, como o Zoo da Maia, Quartel dos Bombeiros Voluntários de Anadia, Parque Urbano de Anadia, Biblioteca Municipal, Barragem da Gralheira, passando ainda por atividades de trabalhos manuais, entre outras.

De sublinhar que as crianças e jovens que frequentam o projeto, ao longo do ano, têm a oportunidade de usufruir de um conjunto de atividades desportivas, lúdicas e pedagógicas, nomeadamente sala de estudo, apoio ao estudo, oficinas criativas, natação e acompanhamento às famílias/escola. Estas atividades têm sido dinamizadas em diversos espaços municipais, com o apoio de diferentes técnicos do Município de Anadia e de outros serviços especializados, bem como de voluntários do Banco Local de Voluntariado de Anadia.

O projeto “Ser+ em Anadia!” tem como público-alvo crianças e jovens de contextos socioeconómicos desfavorecidos do concelho de Anadia. Tem como objetivo fulcral a promoção do desenvolvimento das competências pessoais, sociais e escolares de crianças e jovens, favorecendo a igualdade de oportunidades.