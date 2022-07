Transporte a pedido por táxi vai ter mais duas rotas na Mealhada

O programa “Sit Flexi – Transporte a pedido”, que permite aos munícipes a requisição de táxis a preços mais acessíveis, vai ter mais duas rotas e mais dois lugares servidos. A juntar-se às seis rotas que têm como destinos a Mealhada e a Pampilhosa, vai existir uma outra para todos os lugares que, no período não escolar, não tenham cobertura horária de serviço de transporte público regular, e uma nova rota com destino ao Luso/Bussaco.

O Sit Flexi vai servir mais duas localidades do concelho da Mealhada, passando de 27 para 29, mantendo-se os mesmos horários de chegada ao destino – 8h30 e 14h – e de regresso – 12h30 e 18h.

Além dos destinos Largo da Câmara da Mealhada, Unidade de Saúde Familiar da Mealhada e Unidade de Saúde Familiar da Pampilhosa (para as freguesias Luso, Vacariça, Pampilhosa e para os lugares Silvã, Mala e Carqueijo, da Freguesia de Casal Comba), vai existir o destino Luso/Bussaco, com partida do Posto de Turismo da Mealhada, e uma oitava rota, com destino à Mealhada e à Pampilhosa, para os lugares que, no período não escolar, não tenham cobertura horária de serviço de transporte público regular.

Desta forma, através de uma chamada telefónica, feita na véspera da viagem pretendida, os utilizadores podem requisitar o táxi para a sua deslocação, que passará a poder ser feita duas a três vezes por semana, após um período de avaliação de cinco dias, em que é possível fazer deslocações de segunda a sexta-feira. O munícipe paga um valor pela viagem mais baixo do que o custo real do trajeto, sendo o restante suportado pela Câmara e pela Comunidade Intermunicipal (CIM) – Região de Coimbra, através de um financiamento do Fundo Ambiental. Este novo projeto piloto já começou e terá a duração de 6 meses.