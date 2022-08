5.º RF Vagos Open traz a Vagos provas internacionais de danças de salão

Nos próximos dias 16, 17 e 18 de setembro, a Associação Ritmo das Formas – Club de Dança, em parceria com o Município de Vagos, levará a cabo a 5.ª edição do RF Vagos Open.

O evento decorrerá no Pavilhão Municipal Dr. João Rocha, em Vagos, no qual serão disputadas várias provas, nomeadamente, o 5.º Circuito Nacional na vertente de Latinas e Standard; o 4.º Circuito Nacional de Solos em Latinas, Standard e Grupos; o Campeonato Nacional de Breaking 2022, na vertente masculina e feminina, os opens internacionais de Jovens e Seniores em Latinas e Standard, culminando com o Campeonato Mundial Aberto New Series, também em Latinas e Standard e com o Campeonato Europeu na categoria Adulto, na variante de Dez Danças.

O Campeonato Mundial Aberto de Standard e o Campeonato da Europa de Adultos de Dez Danças são provas que se realizam pela primeira vez em Portugal, que contam com a participação de atletas oriundos de diversos países a nível mundial.

Neste 5.º RF Vagos Open, estarão presentes júris de prova nomeados pela Federação Mundial de Dança Desportiva, representantes de vários países e que avaliarão todas as provas.

A essência do RF Vagos Open assenta na promoção e divulgação da Dança Desportiva a nível nacional e internacional bem como do concelho de Vagos no panorama mundial da Dança Desportiva.