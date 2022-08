Anadia FC arranca na Liga 3 com vitória folgada

Avançado Dinho foi a figura principal do jogo.

O Anadia FC destacou-se entre as equipas da região na primeira jornada da 3.ª Liga (série A). A formação bairradina venceu por 4-2 na receção ao Montalegre (4-2), no passado sábado.

Num jogo em que o avançado Dinho foi a figura principal, a equipa de Rui Borges presenteou os adeptos, em casa, com uma vitória robusta.

Um início auspicioso na competição, indo assim ao encontro dos objetivos do clube, que já admitiu sonhar com a subida de divisão.

O Anadia FC colocou-se em vantagem no marcador antes da meia-hora. O Montalegre ainda conseguiu empatar o jogo através de uma grande penalidade, mas aquela era a tarde de Dinho, que, logo de seguida, restabeleceu a vantagem da sua equipa através de um excelente golo de fora da área.

O segundo tempo iniciou-se com o CDC Montalegre a lutar contra o prejuízo, reduzindo a desvantagem pelo sempre irreverente Guilherme Pio, porém, a tarefa ficou praticamente impossível quando Victor Massaia foi admoestado com um cartão vermelho direto, após um choque de cabeça com Hugo Pinho, um lance muito discutível.

Até ao fim do jogo, salvo alguns calafrios muito pontuais, só deu Anadia, que viu confirmada a sua vitória em cima do minuto 90, o bis de Dinho na partida.

Fonte: zerozero.pt