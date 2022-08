Casa de Fragoso (Pocariça) recebe III Concerto das Janelas Abertas   

Numa parceria com o Município de Cantanhede, a Associação António Fragoso organiza no próximo dia 3 de setembro (sábado), junto à Casa de Fragoso, na Pocariça, o III Concerto das Janelas Abertas.

Trata-se da reconstituição dos serões de verão, onde se juntavam a António Fragoso a sua família e diversos artistas, proporcionando verdadeiros concertos, que atraíam o povo da Pocariça, localidade de onde era natural o compositor.

O III Concerto das Janelas Abertas contará com a participação de 16 artistas, que interpretarão as obras mais emblemáticas de António Fragoso e de outros compositores, em formações diversas como piano solo, violoncelo e piano, canto e piano, trio com piano, um ensemble, reservando-se uma surpresa para o final da sessão.

Pelas 20h, abrem-se as janelas da casa de Fragoso, para deixar entrar o fresco do final de dia e celebrar-se a paixão pela música daquele que, apesar de falecido precocemente aos 21 anos, foi um dos mais geniais compositores e pianistas portugueses, tendo deixado mais de 100 peças de reconhecido valor, já à época muito apreciadas nos principais circuitos musicais da Europa.

Do seu legado destacam-se os Prelúdios para Piano, Danças Portuguesas e Lieder, esta para canto, as peças de câmara e, como composição culminante da sua obra instrumental, o belo Noturno para orquestra.