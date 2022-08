Centro de Reabilitação Rovisco Pais e parceiros promovem Surf Adaptado na Praia da Tocha

Tão importante ação tem como objetivo a envolvência da comunidade e da pessoa com incapacidade.

O Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais está a promover uma iniciativa, em parceria com a Ticket2Surf e a ABPTocha, com vista à dinamização de Surf Adaptado.

“Esta prática desportiva procura proporcionar emoções positivas, estados de liberdade e comportamentos preventivos perante o mar, às pessoas com incapacidade, que reúnam condições clínicas favoráveis à prática desta modalidade”, refere aquela unidade hospitalar.

A atividade de surf adaptado terá de ter início às 9h30, de acordo com as condições da maré, e terá a duração de cerca de três horas.

Todos os participantes terão cobertura de seguro de responsabilidade civil no âmbito da Ticket2Surf – Escola de Surf, precisando para o efeito de apresentar cartão de cidadão no local, antes do início da actividade.

Refira-se ainda que esta atividade conta ainda com o apoio de voluntários praia/mar e voluntários terra da ABPTocha e do CMRRC – RP (profissionais altamente preparados).

O transporte dos doentes internados será assegurado pelo CMRRC – RP.

No presente ano, são ainda parceiros da atividade a Cooperativa Agrícola da Tocha e a Gelataria Princesinha.

No sentido de se promover a inclusão, o Surf Adaptado está aberta à participação de pessoas com incapacidade, externas ao CMRRC – RP.

Inscrições para secretariado@roviscopais.min-saúde.pt ou pelo telefone: 231440900/231440938