Cine-concerto regressa a Cantanhede com longa-metragem

4.ª Clássica apresenta cine-concerto de “O Gabinete do Dr. Caligari”, no Parque Urbano de S. Mateus.

As “4.ª Clássicas” estão de regresso ao Parque Urbano de S. Mateus, no dia 7 de setembro, pelas 21h, com a apresentação, numa edição especial em formato de cine-concerto, da longa-metragem “O Gabinete do Dr. Caligari” (1920), realizada por Robert Wiene.

Esta iniciativa de índole cultural decorrerá ao ar livre e terá a particularidade de ser acompanhada pelos músicos João Toscano, Vasco Faim, Gabriel Salvador e Sylvain Barreto, que irão interpretar uma banda sonora original, de sua autoria, propositadamente preparada para o efeito.

Com organização conjunta da Associação fotografARTE, Cineclub Bairrada e Município de Cantanhede, o evento é apresentado, como habitualmente, por Vasco Espinhal Otero, e contará com Luís Miguel Pato na apresentação do filme.

O filme conta uma história de um misterioso hipnotizador, Dr. Caligari, que chega a uma aldeia acompanhado do sonâmbulo Cesare, que alegadamente estaria adormecido há 23 anos.

As “4.ª Clássicas” decorrem em Cantanhede desde 2016, habitualmente na primeira quarta-feira de cada mês, à noite, no auditório do Centro Paroquial S. Pedro, sendo este o segundo ano em que também se realizam sessões ao ar livre. A entrada é gratuita, com a lotação limitada a 70 lugares sentados, num recinto previamente delimitado.

Em Cantanhede, a iniciativa conta com o apoio da Lúcia Lima Associação Cultural (secção de Cantanhede do Cineclub Bairrada), Coletivo Artístico Efervescente, Paróquia de Cantanhede, Caixa de Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira, União das Freguesias Cantanhede e Pocariça, Cinemusicorium e Rádio Universidade de Coimbra.

Destaca-se também o facto de desde 2019 as “4.ª Clássicas” se estenderem aos concelhos de Anadia, Mealhada, Oliveira do Bairro e Águeda, com a firme intenção de expandir, a breve trecho, esta iniciativa cultural a outros concelhos da região da Bairrada, no âmbito da intervenção cultural do Cineclub Bairrada.