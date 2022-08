Coldplay anunciam segunda data para concerto em Coimbra

Os Coldplay vão dar mais um concerto em Portugal. A primeira data esgotou hora e meia depois da abertura das bilheteiras. Quando se falava na possibilidade de se realizarem até quatro espetáculos no nosso país, para já está marcado o segundo concerto para 18 de maio, também no Estádio Cidade de Coimbra.

Esta quinta-feira, com a abertura da venda de bilhetes, houve enormes filas de espera nas bilheteiras físicas, assim como na plataforma ticketline, que chegou a ter 300 mil pessoas em espera.

Há rumores, ainda não confirmados, de que os Coldplay poderão disponibilizar uma terceira data, a 19 de maio.

O último concerto dos Coldplay em Portugal aconteceu há dez anos, no Estádio do Dragão, no Porto.

O primeiro concerto da digressão dos Coldplay na Europa será precisamente em Coimbra, a 17 de maio, seguindo-se Barcelona, com duas datas (a 24 e 25 de maio) e Manchester a 31 de Maio. Para Junho, dia 1, há concerto em Manchester, seguindo-se Cardiff (a 6 de junho), Nápoles a 21 de junho e Milão, que receberá dois espetáculos, a 25 e 26 do mesmo mês.

Em julho, os Coldplay estão no dia 1 em Zurique, 5 e 6 em Copenhaga, 8 e 9 em Gotemburgo e encerram a série de concertos em Amesterdão, a 15 e 16 de julho.