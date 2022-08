Dez restaurantes do concelho da Mealhada distinguidos

Concelho da Mealhada foi o que registou o maior número de restaurantes distinguidos no Programa Seleção, Gastronomia e Vinhos (SGV) da Região de Coimbra.

Dez restaurantes do concelho foram distinguidos, na passada sexta-feira, dia 5 de agosto, no Cineteatro Messias, numa cerimónia de entrega de placas e diplomas do Programa Seleção, Gastronomia e Vinhos (SGV) da Região de Coimbra, coorganizada pelo Município da Mealhada.

As placas e os diplomas do Programa SGV da Região de Coimbra, promovido pela AHRESP, foram entregues aos 38 restaurantes pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, por Jorge Loureiro, vice-presidente da AHRESP, por Raul Almeida, vice-presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM – RC) e pelos representantes das câmaras municipais.

O concelho da Mealhada foi o que registou o maior número de restaurantes distinguidos: dez no total. Burguezia do Leitão, Couceiro’s dos Leitões, Grande Hotel de Luso, Pedro dos Leitões, Rei dos Leitões, Restaurante O Cesteiro, Restaurante Pedra de Sal, Restaurante Pic Nic dos Leitões, Restaurante Típico da Bairrada e Taberna Belo foram os restaurantes cujo serviço e desempenho cumpriram os critérios de qualidade verificados pelas equipas auditoras no domínio gastronómico, técnico e de serviço.

Notícia completa na próxima edição do Jornal da Bairrada