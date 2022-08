Espumanteria do Parque, um espaço ímpar em Anadia

Espumanteria do Parque by Mr. Joshi é um novo espaço, elegante e acolhedor, onde os clientes podem degustar vinhos e espumantes Bairrada e tapas.

A Espumanteria do Parque Urbano de Anadia, foi inaugurada na passada quinta-feira, dia 4 de agosto.

O mentor deste projeto, único no concelho e na região, é Jorge Dias, um jovem de 29 anos, natural de Ferreiros-Anadia, que decidiu trocar a formação em Arqueologia e História pela cozinha.

Com uma privilegiada localização, a Espumanteria do Parque by Mr. Joshi é um novo espaço elegante e acolhedor onde os clientes podem degustar várias referências de espumantes e vinhos DOC Bairrada ou IG Beira Atlântico, mas também tapas e pratos que levam os apreciadores a viajar por experiências gastronómicas onde a criatividade e a inovação estão bem presentes.

Destacando a “determinação, confiança e motivação” com que a equipa que lidera abraçou o projeto, Jorge Dias explica que o conceito deste novo espaço vai andar à volta das tapas (cogumelos salteados, tábuas de queijo, tempura de gamas, ovos rotos de bacalhau), mas também de tapas mais completas e que podem servir de almoços e jantares para partilhar, como é o caso do Bife à Espumanteria do Parque, o Bacalhau à Brás com Gambas e Parmesão ou as Trouxas de Rabo de Boi em Massa Brick. Nota ainda para outras iguarias como Sushi, em combinados de 14 e 24 peças, que será trabalhado de quarta a domingo. “Como estamos na Bairrada e para fugir ao tradicional vamos integrar na carta Tacos de Leitão à Bairrada”, acrescenta Jorge Dias sobre uma novidade que acredita irá fazer as delícias de todos os apreciadores de leitão.

