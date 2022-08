Festival Catraia anima a Praia da Tocha durante quatro dias

A Praia da Tocha recebe entre hoje, quinta-feira, dia 11 de agosto, e domingo, dia 14, mais uma edição do Festival Catraia, evento que reúne música, exposições, instalações, conversas e oficinas.

Organizado pelo núcleo de jovens da Associação de Moradores da Praia da Tocha, e contando com o patrocínio do Município de Cantanhede e da Junta de Freguesia da Tocha, esta quarta edição do festival surge sem os condicionalismos impostos pela pandemia da Covid-19, apresentando uma forte componente de sensibilização ambiental, com ações transversais a todas as gerações.

Arte urbana, exposições e instalações interagem com a Praia da Tocha ao longo dos quatro dias, ao mesmo tempo que decorre a Feira de Artesanato e a Feira da Troca, atividades que pretendem promover o comércio local e circular.

O programa musical viaja desde o world music ao jazz e atualiza o cancioneiro português. Nomes como Terra Livre, Baleia Baleia Baleia, Ana Lua Caiano, projetos emergentes como Barananu, Santi Lesca, Rossana, Mazela e os locais The Winery Bastards integram o cartaz.

Para os mais novos há oficinas de reciclagem e atividades na floresta, enquanto os graúdos podem participar em oficinas de compostagem, criação sonora e expressão dramática, assim como aulas de yoga e desportos de mar apoiados pelas escolas locais.

Os já conhecidos Jogos do Helder prometem envolver toda a família ao longo dos dias do festival e o Sarau Poético coloca o microfone nas mãos dos visitantes.

O festival conta ainda com a presença da investigadora Filipa Bessa, que vai falar sobre a problemática do lixo marinho e microplásticos e do biólogo Jael Palhas, que dinamiza um percurso pelos ecossistemas das lagoas e charcos da região.