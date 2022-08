Freguesias de Cantanhede reforçam capacidade de resposta no combate a incêndios rurais    

O Município de Cantanhede adquiriu 10 agulhetas para melhorar a operacionalidade no combate inicial aos incêndios rurais, que serão entregues às juntas/uniões de freguesia.

O Município de Cantanhede vai reforçar a capacidade de resposta das freguesias no combate inicial aos incêndios rurais ao aprovar a doação de novas agulhetas para os kit’s de 1.ª intervenção entregues em 2019. Este apoio carece agora de aprovação da Assembleia Municipal.

Por proposta da Divisão de Gestão Florestal e Recursos Naturais do Município, foram adquiridas 10 agulhetas para melhorar a operacionalidade no combate inicial aos incêndios rurais. Os equipamentos serão entregues às freguesias/uniões de freguesias de Ançã, Covões e Camarneira, Cadima, Febres, Outil e Portunhos, Sanguinheira, Vilamar e Corticeiro, Murtede e Ourentã.

Numa altura particularmente crítica face à previsão de temperaturas elevadas para os próximos dias, a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, sublinhou a importância de dotar as freguesias de equipamento eficaz no combate inicial aos fogos. “Uma resposta rápida poderá impedir que o incêndio ganhe proporções incontroláveis, daí a preocupação do Município em dar melhores condições às freguesias para esse ataque inicial”, justifica.

Ainda de acordo com a autarca, o papel dos executivos de freguesia “é determinante não apenas na sensibilização para uma cultura de prevenção e segurança junto das populações, mas igualmente pelo conhecimento profundo que tem do território”.

Helena Teodósio deixa um apelo à população no sentido de se manter vigilante e evitar comportamentos de risco, no fundo, assumindo-se como “os primeiros agentes de proteção civil”.