Leitão é “rei” em festival que está de regresso aos Covões este fim de semana

Com 15 edições já realizadas, o Festival do Leitão de Covões tem vindo a afirmar-se como um grande evento gastronómico da região.

A 16.ª edição do Festival do Leitão de Covões (Canhanhede) está de regresso e promete três dias de muita animação à volta daquele que é o ex-líbris da Bairrada – o Leitão assado, mas também de várias outras iguarias (rissóis, folhados e bôla) confecionadas tendo por base esta maravilha da gastronomia bairradina.

Assim, nos dias 13, 14 e 15 de agosto, não restam dúvidas que todos os caminhos vão dar ao Pavilhão da PRODESCO – ADC, nos Covões, para mais três dias dedicados a esta que é uma das sete maravilhas da gastronomia nacional.

Por isso, são aguardados milhares de visitantes que vão poder deliciar-se não só com o tradicional leitão assado, mas também com as tão conhecidas e apreciadas feijoada e cabidela de leitão.

Paulo Oliveira, presidente da direção da PRODESCO – ADC, admite que as expetativas são “muito boas” já que o acolhimento da população tem sido grande.

Por outro lado, depois de um interregno forçado de dois anos, por causa da pandemia, sabe que “as pessoas sentem grande vontade de sair, de se encontrarem e conviver”, o que deixa antever três dias de verdadeira enchente.

Este ano participam quatro assadores que, em permanência se vão revezando, garantindo a entrega de leitões que não vão faltar à mesa dos comensais.

A dose de leitão assado, para duas pessoas, vai custar 25 euros (inclui batata, salada e laranja) e 13 euros para uma só pessoa. Se falarmos de feijoada e cabidela, esse valor será menor.

E se a qualidade gastronómica é inquestionável, certo é também que o final de semana trará muita animação aos Covões, com várias atuações a acontecer neste espaço.

