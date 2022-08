Luso recebe Mea Jazz que regressa com diferentes propostas de sonoridades e ritmos

Autarquia mealhadense deseja que este seja um festival de referência no domínio do jazz, não apenas a nível local, mas também a nível regional e até nacional.

A 5.ª edição do Mea Jazz 2022 realiza-se, pela primeira vez, no Largo do Luso, nos dias 2 e 3 de setembro. A apresentação do cartaz deste eclético festival de jazz teve lugar na manhã do passado dia 4 de agosto, no Cineteatro Messias.

Na apresentação destes singular evento musical que é já uma marca da Mealhada, a vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Filomena Pinheiro e o vereador, Gil Ferreira avançaram os aspetos mais relevantes desta edição.

Com entrada gratuita, o vereador Gil Ferreira destacou que a presente edição “confirma e consolida” a qualidade das edições anteriores no que toca à oferta cultural do concelho integrando, por isso, “os produtos culturais do Município da Mealhada”.

“A nossa meta é fazer da Mealhada, durante o tempo em que ocorra este festival, uma capital ainda que transitória do jazz em Portugal”, diria Gil Ferreira.

E foi a olhar para este objetivo que o programa de 2022 foi pensado e desenvolvido. Pelo palco vão passar o quarteto ”Coisas do Jazz”, “Inquiet’Ensemble”, Jéssica Pina e“Suzie and the boys”. Projetos musicais que vão de um jazz puro a um jazz mais irreverente, mostrando sonoridade e ritmos diferentes.

