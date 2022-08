Mealhada distinguida pela qualidade do Centro de Estágios e Pavilhão de Luso

Prémio foi atribuído no âmbito do programa “Município Amigo do Desporto”.

O Município da Mealhada alcançou o terceiro lugar na distinção de Complexos Desportivos, com o Centro de Estágios do Luso e o Pavilhão Municipal do Luso. Este prémio foi atribuído por parte do programa “Município Amigo do Desporto”, na categoria de municípios entre 10 e 50 mil habitantes.

“É uma enorme honra o reconhecimento destas infraestruturas desportivas municipais que, todavia, não seria possível sem o enorme esforço e empenho de todos os colaboradores da autarquia”, afirma António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Neste “Reconhecimento de Complexos Desportivos”, a organização do programa Municípios Amigos do Desporto submeteu à votação de todos os municípios participantes as diversas candidaturas, tendo sido estes a eleger os melhores. Mealhada alcançou um terceiro lugar, a seguir a candidaturas como as dos Complexos Desportivos de Rio Maior e Vila Real de Santo António.

“Esta distinção tem um valor acrescido por resultar dos votos de outros municípios e por estarmos em competição com complexos de enorme qualidade como são os que alcançaram os primeiros lugares. É, com certeza, um incentivo para prosseguirmos nesta estratégia de aposta no desporto, seja como elemento diferenciador da qualidade de vida dos munícipes, seja como elemento potenciados de turismo”, sublinha o autarca

O Centro de Estágios do Luso tem acolhido diversas equipas da Super Liga, da Europa, da Ásia e da América do Sul. Já o Pavilhão Municipal do Luso tem sido palco de diversas competições nacionais e internacionais de modalidades como futsal, hóquei, patinagem artística, Boccia e basquetebol.

Programa “Município Amigo do Desporto”

O Programa “Município Amigo do Desporto” constitui uma rede de municípios portugueses, um grupo de partilha de boas práticas, de benchmarking e de formação em relação ao modelo de intervenção dos municípios nas práticas de atividades físicas e no desenvolvimento desportivo assim como dos resultados obtidos pelos municípios portugueses.

Os municípios aderentes participam num grupo que tem diversos benefícios ao longo do ano e que podem ser consultados mais à frente.

Trata-se também, de um sistema de reconhecimento público de boas práticas, através da atribuição do Galardão “MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO”.

A Mealhada tem sido distinguida com este galardão ininterruptamente desde 2017.