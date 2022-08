Melhor edição de sempre do Vagos Metal Fest atrai milhares à Quinta do Ega

Estava prevista a presença de cerca de 20 mil festivaleiros, vindos da Europa e não só, e, segundo a organização, a aposta não falhou. Em causa estava mais uma edição, a 5.ª, do Vagos Metal Fest (VMF) garantidamente o “melhor festival de sempre”, a nível artístico, após uma interrupção de dois anos por força da pandemia.

Afinal, a avaliar pelo que se passou no primeiro dia do evento, que acabaria por dar energia plena ao recinto da Quinta do Ega, a tradição terá sido bem cumprida. Uma “explosiva e bem-sucedida” edição, marcada pela presença de “grandes nomes do Metal mundial”, mas também pela presença de novas bandas, nacionais e internacionais, vivida por milhares de pessoas, recebidas garantidamente com a “qualidade de sempre”.

Visitantes que vibraram “com a energia deste último dia do melhor festival de verão, já a deixar água na boca para a edição 2023”, conforme assinalou, nas redes sociais, o município vaguense.

À margem do evento, segundo foi adiantado pela câmara, mais de uma centena de crianças, que integram o campo de férias “Vagos em Ação Júnior”, estiveram no recinto do festival, para fazer uma visita guiada pelo “melhor festival” do Verão.

