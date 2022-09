Mogofores cumpre tradição com Peregrinação ao Beco e Feira Seiscentista

O pátio da Casa Amarela, em Mogofores, volta a ser palco, no próximo fim de semana, dias 3 e 4 de setembro, de mais uma edição da Feira Seiscentista, que tem como ponto alto a tradicional Peregrinação anual à Senhora da Paz, no lugar do Beco-Macinhata do Vouga (concelho de Águeda).

Uma peregrinação com 424 anos e que este ano cumpre novamente a promessa de romaria para se livrar da peste que o povo de Mogofores fizera em 1598.

A edição deste ano está centrada na tradição e na parte religiosa, avança Isabel Barreiros, da organização que a dois dias do evento coloca a fasquia bem alta, convicta de que uma vez mais o evento voltará a ser muito participado, sobretudo por jovens que a cada ano que passa são em maior número, o que deixa a organização feliz.

Assim, no sábado, dia 3, a centenária Peregrinação ao Beco marca o início do evento. A saída está marcada para as 2h da manhã, para quem vai a pé (5h30h – saída a cavalo; 7h30 – saída de bicicleta; 8h – saída de autocarro). A eucaristia no Beco será celebrada às 10h e ali será cumprida a promessa em que os romeiros vão dar três voltas ao redor da capela.

Notícia completa na edição impressa ou digital