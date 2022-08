MOUVA Intercultural regressa sábado à Palhaça

Mostra gastronómica, música e cinema ao ar livre integram programa do MOUVA.

Oliveira do Bairro

“A Palhaça no Mundo, o Mundo na Palhaça” é o mote do MOUVA que se realiza no próximo sábado, dia 6 de agosto, na Palhaça.

A diversidade cultural da vila e do concelho serão celebrados na Praça de São Pedro, com uma pequena mostra gastronómica, um concerto do aveirense Freddy Strings e uma sessão de cinema ao ar livre.

A edição de agosto do MOUVA | Mercado de Objetos Usados, Víveres e Artesanato vai ter (literalmente) um sabor especial. Acontece sábado, estende-se até às 23 horas e pretende estimular o intercâmbio de diferentes gerações de locais e de migrantes de várias origens e destinos, com o mercado, a gastronomia, a música e o cinema como desbloqueadores de conversa e pontos de contacto universal.

“Vamos celebrar as nossas diferenças e semelhanças na Praça!”, eis o repto lançado pelos Amigos do MOUVA, um grupo informal de voluntários da Palhaça, Bustos e Nariz que organizam este evento desde abril, a cada primeiro domingo de cada mês.

