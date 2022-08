Município de Cantanhede assegura transporte a mais de 800 alunos    

Será também garantido o transporte a alunos matriculados na Escola Básica de Vilarinho do Bairro, no concelho de Anadia, assim como a crianças com cuidados de saúde específicos a frequentar unidades de referência sedeadas em Coimbra e Mira.

O Executivo Municipal aprovou o plano de transportes escolares para o ano letivo 2022/2023, que deverá abranger mais de 800 alunos, num universo de 3.737, distribuídos por 14 jardins-de-infância da rede pública, 11 da rede solidária, 17 escolas do 1.º ciclo, 3 escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos, 1 escola secundária, 1 escola técnico-profissional, 1 escola de ensino particular e cooperativo com contrato de associação, 1 particular de ensino especializado de Música e uma universidade pública à distância.

De acordo com a informação recolhida junto dos estabelecimentos de ensino, a maior percentagem de alunos a necessitar de transporte escolar no novo ano letivo continua a ter como principais destinos a Escola Técnico Profissional de Cantanhede (44%), Escola Básica Marquês de Marialva (20%) e Escola Secundária Lima-de-Faria (19%), todas situadas na cidade de Cantanhede, o que se traduz em cerca de 83% do universo de alunos.

“O Município assenta a sua política educativa, a par de uma educação de qualidade, na construção de uma escola inclusiva em que é garantido o acesso à educação de todas as crianças e jovens, independentemente das circunstâncias e condições socioeconómicas”, justifica o vice-presidente da Câmara Municipal, Pedro Cardoso, adiantando que “o investimento na mobilidade estudantil é imprescindível para assegurar a igualdade de oportunidades de acesso à educação pré-escolar e à educação escolar, incluindo os alunos abrangidos por medidas adicionais no âmbito da educação inclusiva, no sentido de promover o sucesso educativo”.

Ainda de acordo com o autarca, que tutela o pelouro da Educação, “este é mais um exemplo concreto de apoio às famílias, no âmbito de uma política mais ampla que tem merecido o reconhecimento por parte das entidades competentes”.

O plano de transportes escolares é um instrumento de planeamento da oferta de serviço de transporte entre o local da residência dos alunos e o local dos estabelecimentos de ensino da rede pública, sendo um processo complexo e dinâmico em permanente atualização consoante as necessidades reais dos alunos e das famílias.

A mobilidade dos alunos continuará a ser assegurada por duas empresas de transportes públicos, complementada pela rede de transportes urbanos de Cantanhede, que dará resposta aos que frequentam estabelecimentos de ensino do perímetro da cidade.

Até ao momento, já foram solicitados mais de 400 passes escolares para o ano letivo 2022/2023, número abaixo do estimado de alunos a abranger – cerca de 800 -, pelo que foi prolongado até final do mês de agosto o prazo de candidatura.

A inscrição é efetuada online através de um link de acesso às candidaturas externas da Plataforma SIGA (https://siga1.edubox.pt), disponível no site do Município. Caso necessitem, os encarregados de educação poderão solicitar o devido apoio através do email transportes@cm-cantanhede.pt ou através do número de telefone 231 410 123.