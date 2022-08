Poço em Macinhata do Vouga: Homem que estava em estado grave acabou por morrer

Acabou por morrer na sexta-feira, o homem de 64 anos, que se encontrava internado no Hospital de Aveiro desde quinta-feira, dia 25 de agosto, após ter entrado em paragem cardiorrespiratória quando limpava um poço, no lugar da Alombada, freguesia de Macinhata do Vouga (Águeda).

O funeral de Natálio Augusto Dias realiza-se hoje, dia 29, às 19h, na Igreja matriz de Macinhata do Vouga.

Ontem, domingo, realizou-se o funeral da outra vítima, Bruno António Martins de Almeida, de 40 anos, que desceu para socorrer Natálio Dias, acabando por entrar também em paragem cardiorrespiratória.

Bruno Almeida, de 40 anos, natural de Valongo do Vouga e residente em Águeda, era um conhecido desportista local, que obteve diversos troféus regionais em BTT, casado com Tânia Neves Almeida, também praticante da modalidade.