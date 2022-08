PROMOB… há meia dúzia de anos a perseguir causas e a envolver a comunidade de Bustos

Oliveira do Bairro

O antigo IPSB e o Torreão do Palacete do Visconde, em Bustos, foram pontos de partida – e de chegada – para a criação e maturidade precoce da PROMOB, que depois de ver rumo para a solução destas duas causas, acabaria por se abalançar noutras áreas, com a arte e cultura em pano de fundo, mas sem perder a proatividade e a cidadania.

Faz precisamente seis anos, a 5 de agosto, que a PROMOB – Associação de Promoção e Mobilização da Comunidade foi constituída. Começou por ser um grito de alerta em defesa do IPSB e do ensino a poente do concelho.

Hoje continua a falar em voz alta mas pela cultura, pela arte, com preocupação em ser uma “associação diferenciadora” e não mais uma entre pares, como defende a presidente, Gladys Oliveira.

