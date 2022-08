Queda de sobreiro centenário provoca estragos na Capela de Chipar de Cima

Na madrugada do último domingo, o centenário sobreiro de Chipar de Cima caiu. Trata-se de um imponente sobreiro, – acredita-se com mais de 400 anos -, localizado junto à capela do lugar que não resistiu ao peso da idade e às patologias de que vinha sofrendo.

Já passava das 2h da madrugada de domingo quando o sobreiro caiu, provocando na queda alguns danos na capela do lugar. Algumas telhas e beiral do templo acabaram por ser atingidos pelos ramos da majestosa árvore, que ao tombar partiu e perfurou o forro do teto da capela. Os prejuízos rondam, segundo Dinis Torres, presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro, 7.500 euros.

