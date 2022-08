“Separar Para Mais Reciclar” avança para nova fase em Oliveira do Bairro

O projeto do Município de Oliveira do Bairro “Separar Para Mais Reciclar”, destinado à recolha gratuita porta-a-porta dos resíduos recicláveis, avança agora para uma nova fase de distribuição dos contentores, com a inclusão do pequeno comércio local e serviços. Esta iniciativa, implementada em abril de 2021 pela autarquia bairradina, para moradias unifamiliares do concelho, conta já com mais de 3.500 inscrições.

De acordo com Jorge Pato, vice-presidente da Câmara de Oliveira do Bairro e responsável pelo pelouro do Ambiente, “a recolha direta nos estabelecimentos comerciais dos resíduos já separados, vai permitir uma maior redução no volume que é depositado nos contentores indiferenciados, diminuindo assim a fatura a pagar pelo Município e contribuindo para a melhoria da higiene pública”. “Só no primeiro semestre deste ano conseguimos, através desta iniciativa, recolher mais de 201 toneladas de resíduos, que encaminhamos para a reciclagem”, revelou.

Os contentores a distribuir (três por estabelecimento comercial – amarelo, azul e verde) foram projetados para serem empilhados, caracterizando-se por terem uma altura reduzida (capacidade de 45 litros), o que os torna “particularmente adaptáveis a pequenos espaços disponíveis no interior dos estabelecimentos”, explicou o autarca bairradino. Estes contentores são, ainda, compostos por um sistema de leitura, ficando associados à respetiva moradia.

Os pequenos produtores que pretendam receber nos seus estabelecimentos os mini-ecopontos do Município de Oliveira do Bairro, de forma gratuita, devem preencher o formulário de inscrição, que está disponível aqui, indicando nas observações “comércio”.

Para mais informações e/ou esclarecimento de dúvidas sobre o “Separar Para Mais Reciclar”, entrar em contacto com o Serviço de Ambiente do Município de Oliveira do Bairro através do email ambiente@cm-olb.pt ou do telefone 234 732 139.