500 idosos de Anadia visitam Santuário de Fátima

A Rede Social do Município de Anadia, no âmbito do Plano de Ação 2022, tem vindo a proporcionar uma visita individualizada por instituição ao Santuário de Fátima, dirigida a todas as pessoas que se encontram inseridas nas respostas sociais dirigidas à terceira idade e a pessoas com dificuldade intelectual e desenvolvimental.

A iniciativa, segundo dados da câmara municipal, envolve cerca de 500 pessoas, estando a última visita a Fátima programada para o próximo dia 22 de setembro.

“Esta atividade tem como objetivo incentivar a vivência de fé das pessoas católicas, desenvolver o espírito de comunhão e a reflexão de cariz espiritual, bem como promover o convívio entre as pessoas idosas num espaço diferente, proporcionando momentos de partilha, alegria e interação, após dois anos de isolamento social, devido à pandemia Covid 19”, lê-se na nota de imprensa da autarquia onde é ainda avançado que “os participantes puderam realizar uma visita livre ao Santuário, de acordo com a sua intenção, fé, num momento de convívio interinstitucional”.