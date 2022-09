Anadia investe mais de 500 mil euros na melhoria da rede viária

O Município de Anadia tem vindo a proceder à melhoria das acessibilidades em vários pontos do concelho, por forma a reforçar as condições de segurança e circulação das vias. Em nota de imprensa, a autarquia avança que “nesta fase, foram pavimentadas ruas e arruamentos numa extensão total de cerca de 8.500 metros, representando um investimento municipal superior a 500 mil euros”.

Os trabalhos de melhoramentos decorreram nas freguesias de Vilarinho do Bairro, Vila Nova de Monsarros, Avelãs de Cima, União de Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas, e União de Freguesias de Arcos e Mogofores.

Na freguesia de Vilarinho do Bairro, foram intervencionadas a Rua Principal, em Chipar de Cima (770 m), e a Rua dos Linhares, na Moita Redonda (1120m). Em Vila Nova de Monsarros, a estrada que liga Parada ao concelho de Mortágua (1500m). Na EM333-1, o troço de ligação entre Ancas e Amoreira da Gândara, nomeadamente as Ruas Firmino Alves Seabra e Doutor Joaquim Rodrigues de Almeida, em Ancas (1000m).

Em Boialvo, freguesia de Avelãs de Cima, foram alvo de intervenção as Ruas do Bairro (550m) e Central (350m), e ainda o Largo do Cruzeiro (170m). Em Mogofores, União de Freguesias de Arcos e Mogofores, foram pavimentadas a Rua da Gândara (500m) e o Bairro Santa Luzia (300m).

“Brevemente, serão realizados os trabalhos de sinalização horizontal. Estas intervenções visam melhorar o piso que se apresentava deteriorado, melhorando assim as condições de circulação dos utilizadores destas vias”, lê-se ainda naquela nota.