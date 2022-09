Apoio da Câmara às associações já ultrapassou meio milhão em 2022

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro aprovou na passada quinta-feira, 8 de setembro, mais um conjunto de apoios ao movimento associativo do concelho que ultrapassam os 41 mil euros.

Relembre-se que, desde o início do ano, o Executivo Municipal já aprovou mais de meio milhão de euros em apoios, financeiros e não financeiros, às associações concelhias.

Duarte Novo, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, explica que o apoio do Município ao associativismo tem como principal objetivo “proporcionar às associações todas as condições para que, da melhor forma e com a maior eficiência, concretizem o seu trabalho e as suas atividades em benefício da comunidade”.

Em apoios financeiros diretos, foram contempladas a Wetumtum – Associação de Desenvolvimento Artístico (até 2.000 euros), a Associação Orfeão Sol (1.500 euros), a Associação de Desportos Motorizados – Oiãcelera (1.500 euros), a Associação União do Regatinho (até 800 euros) e a Associação Cultural dos Amigos do Camarnal (750 euros).

Foram também aprovadas várias cedências de instalações desportivas escolares a associações, com isenções parciais de 80% do seu custo, a serem ainda autorizadas pela Assembleia Municipal. Neste âmbito, foram aprovados os seguintes apoios, com a devida expressão financeira, relativa aos custos de utilização: Frei Gil Voleibol Clube (5.695,54 euros); Atómicos Sport Clube (1.313,76 euros); Oliveira do Bairro Sport Clube (627,22 euros); e Associação Desportiva Recreativa Educativa de Palhaça (544 euros).

O Município atribuiu ainda ao Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro um pacote de horas para utilização da pista de atletismo do Estádio Municipal e do campo sintético de futebol de 5, que representa, de acordo com as taxas previstas no regulamento do Parque Desportivo Municipal, uma expressão financeira de 26.295,28 euros.