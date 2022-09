Biblioteca Municipal de Ílhavo celebra 17 anos

Hoje, dia 11 de setembro, a Biblioteca Municipal de Ílhavo comemora 17 anos de vida a promover a leitura, o conhecimento e a aprendizagem ao longo da vida.

Para assinalar o 17.º aniversário, este equipamento cultural de referência no contexto da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas tem um programa de atividades diversas para a comunidade que se prolonga até ao próximo dia 24.

Assim, até ao dia 14 de setembro decorre “Livros para estar, livros para levar!”, uma iniciativa em que os livros saem das quatro paredes da Biblioteca e integram uma sala de estar no exterior do edifício equipada com mobiliário recolhido no Ecocentro Municipal e reabilitado no âmbito do projeto da Maior Idade. Desta forma, ao ar livre e num ambiente sustentável, é possível ler in loco, trocar ou simplesmente levar os livros.

Na última sexta-feira, dia 9, teve lugar a Hora do Conto Especial “Estou Aqui”, com Língua Gestual Portuguesa, seguindo-se a inauguração da Exposição de Ilustrações “Estou Aqui”, de Nic e Inês.

Ontem, sábado, dia 10, às 21h30, a biblioteca recebeu Noite à Capela “Concerto Literário” por Voz Nua, e no sábado seguinte, dia 17, entre as 10h as 20h, acontece “Maré Cheia de Jogos”, no 2.º Encontro de Jogos de Tabuleiro.

A encerrar o programa, no dia 24 de setembro, às 15h, o Estaleiro – Estação Científica de Ílhavo junta-se à festa para dinamizar o Workshop Maker “O Sol pinta de Azul”.