O cadáver de um homem deu à costa, esta sexta-feira, na Praia dos Almadouros, a norte da Praia da Tocha, informaram os Bombeiros Voluntários de Cantanhede,

O alerta para as autoridades foi dado esta manhã, por volta das 10h.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cantanhede, com dois elementos apoiados por uma viatura, a VMER da Figueira da Foz, a Polícia Marítima, a GNR da Tocha e nadadores salvadores do Instituto de Socorro a Náufragos.