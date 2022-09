Centro de Juventude de Águeda junta jovens de vários países pelo voluntariado

O Centro de Juventude de Águeda (CJA), no âmbito de um projeto europeu de voluntariado, promove um encontro de jovens voluntários de vários países europeus numa atividade de mobilidade juvenil, em Amarante (Casa da Juventude, 18 a 22 de setembro).

Este é um encontro que acontece no âmbito do projeto Step 1 – O primeiro passo para o voluntariado, que tem criado uma rede jovem de voluntariado local em Águeda. Financiado pela Agência Nacional Erasmus + Juventude, Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade, trata-se de um projeto que conta com parceiros da Espanha, Polónia e Grécia.

Após meses de trabalho e mais de 300 jovens europeus que são voluntários em várias comunidades, na sequência deste projeto, o CJA organizou este evento internacional que junta 30 jovens provenientes dos 5 países parceiros com o intuito de partilharem a sua experiência enquanto voluntários locais, conhecerem mais sobre as práticas de voluntariado internacional, através do contacto com os jovens que estão a fazer voluntariado em Amarante, e ainda reforçar as suas competências.

Durante esta semana, para além de toda a partilha de experiências e boas práticas, esta será uma oportunidade para novas aprendizagens.

O CJA, que abraçou este projeto em setembro de 2020 e que conta com mais de 20 voluntários alocados a diferentes áreas do Município, pretende levar a Amarante cinco jovens aguedenses, que vão partilhar a sua experiência de voluntariado em Águeda.

Para quinta-feira, dia 22 de setembro, a partir das 14h30, está prevista uma exposição sobre o voluntariado, numa iniciativa de entrada livre e que servirá para demonstrar o trabalho realizado nesta área da mobilidade juvenil internacional.