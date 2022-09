“Conferências de Outono” analisam temas atuais e nacionais em Anadia

O Município de Anadia, em parceria com a FNWay Consulting, promove um ciclo de “Conferências de Outono”, nos meses de setembro, outubro e novembro. Pretende-se com este ciclo refletir e analisar algumas das problemáticas nacionais, face ao atual momento de instabilidade.

As conferências vão ter lugar nos dias 30 de setembro, 28 de outubro e 18 de novembro, no Cineteatro Anadia. Cada uma terá três oradores convidados e um moderador. Após as intervenções, haverá um momento de debate onde poderão ser colocadas questões ou dúvidas suscitadas durante as respetivas intervenções.

O impacto da guerra na Ucrânia nos preços da energia (gás e eletricidade) e o seu reflexo nas economias locais; o crescimento económico em Portugal e os problemas inerentes à produtividade; as alterações climáticas, a necessidade de implementar uma economia circular e a descarbonização, são alguns dos temas que estarão em reflexão neste ciclo de três conferências, promovido pelo Município de Anadia, que terá como oradores Mira Amaral e Carlos Borrego (ex-ministros), Miguel Frasquilho, Vítor Santos e Óscar Gaspar (ex-secretários de Estado), bem como outras personalidades ligadas ao mundo empresarial nacional.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória (aqui).

Setembro

“ENERGIA: EUROPA E GUERRA NA UCRÂNIA”

Oradores:

Luís Mira Amaral – Engenheiro e Economista, Presidente dos Conselhos da Indústria e Energia da CIP, ex-Ministro da Indústria e Energia, ex-Professor de Produção e Transporte de Eletricidade no IST, Consultor da FNWAY

Demétrio Alves – Engenheiro Químico e Doutorado em Planeamento Urbano e Regional, Ex-Presidente da CM de Loures

José Allen Lima – Engenheiro Electrotécnico, consultor de energia, ex-Director da EDP e ex-Administrador da REN

Moderador: Vítor Santos – Professor do ISEG, ex-Secretário de Estado da Energia, ex-Presidente da ERSE

Outubro

“CRESCIMENTO ECONÓMICO E PRODUTIVIDADE”

Oradores:

Miguel Frasquilho – Economista, ex-Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, ex-Deputado à Assembleia da República, ex-Presidente da AICEP, ex-Chairman da TAP, Presidente do Conselho Estratégico da FNWAY, Managing Director for Southern Europe at CI&T

Óscar Gaspar – Economista, ex-Assessor Económico do Primeiro-Ministro, ex-Secretário de Estado da Saúde, Membro do Conselho Estratégico da FNWAY, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Vice-Presidente da UEHP, Vice-Presidente do Conselho Geral e Vogal da Direção da CIP

Sandra Maximiano – Economista, Professora do ISEG, ex-pesquisadora da University of Chicago, ex-Professora da Purdue University, Vogal do Conselho Fiscal da SEDES

Moderadora: Diana Ramos – Diretora do Jornal de Negócios

Novembro

“ECONOMIA CIRCULAR E DESCARBONIZAÇÃO”

Oradores:

Carlos Borrego – Engenheiro Mecânico, Professor da Universidade de Aveiro, ex-Ministro do Ambiente e Recursos Naturais, ex-Diretor do Instituto do Ambiente e Desenvolvimento (IDAD)

Paula Policarpo – Jurista e Gestora, membro da SEDES, co-Fundadora da Associação DariAcordar, Mentora do Movimento Zero Desperdício

Ana Maria Couras – Engenheira, Vice-Presidente do Conselho Geral da CIP

Moderador: Luís Mira Amaral – Engenheiro e Economista, Presidente dos Conselhos da Indústria e Energia da CIP, ex-Ministro da Indústria e Energia, ex-Professor de Produção e Transporte de Eletricidade no IST, Consultor da FNWAY