Corrida colorir Anadia regressa em semana dedicada à juventude

A corrida acontece no dia 24 nas imediações do Complexo Desportivo de Anadia, mas integrado na Semana da Juventude o destaque vai para o Festival Anadia Jovem que regressa, a 23 e 24 de setembro, à zona do Vale Santo.

O Município de Anadia vai dedicar a semana de 19 a 24 de setembro à juventude.

A iniciativa contempla um conjunto de atividades direcionadas aos jovens do concelho, tendo como ponto forte o “Festival Anadia Jovem”.

O programa de atividades vai decorrer em vários espaços municipais, por forma a envolver ainda mais os jovens anadienses.

A semana começa com a apresentação do livro “Cá dentro – O lugar da escola nos nossos miúdos”, da autoria de Rui Correia. A sessão decorre no dia 19 de setembro, a partir das 21h30, na Biblioteca Municipal de Anadia. Mas ao longo da semana haverá muitas mais iniciativas e propostas.

Integrado na “Semana da Juventude”, realiza-se na sexta-feira e no sábado, 23 e 24 de setembro, mais uma edição do “Festival Anadia Jovem” que, à semelhança dos anos anteriores, decorrerá no anfiteatro do Vale Santo (recinto da Feira da Vinha e do Vinho), em Anadia. A animação estará a cargo, na sexta-feira, dos The Founders, Lookalike e os Dj’s André Cardoso e Christian M.

O último dia da “Semana da Juventude” fica ainda marcado pela “Corrida Colorir Anadia”, numa extensão de 5 quilómetros, que vai acontecer, entre as 16h e as 18h, nas imediações do Complexo Desportivo de Anadia.

Notícia completa na edição impressa ou digital