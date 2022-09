Creches gratuitas… mas ainda não para todos

A medida criada pelo Governo visa possibilitar que, desde o início, as crianças façam parte de um sistema coletivo que as integra, combatendo assim a pobreza infantil e em simultâneo promover a natalidade e apoiar as famílias.

Desde o passado dia 1 de setembro, a frequência de creches passou a ser gratuita para todas as crianças nascidas a partir de 1 de setembro de 2021.

A medida implementada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social abrange, por agora, as crianças que frequentam o setor público e as IPSS. Contudo, esta medida será alargada, de forma faseada, até 2024, com o objetivo de chegar a 100 mil crianças.

Na região, fomos perceber como a alteração à Portaria n.º 198/2022 de 27 de julho foi acolhida por instituições e famílias.

Notícia completa na edição impressa ou digital