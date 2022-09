“Encontro de Educação” assinala arranque do ano letivo em Anadia

Evento decorreu no Pavilhão de Desportos e contou com a presença do pessoal docente e não docente das escolas públicas do concelho.

No âmbito do início do novo ano letivo 2022/2023, o Município de Anadia, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Anadia, promoveu, no passado dia 9 de setembro, no Pavilhão de Desportos, em Anadia, o “Encontro de Educação”, com a presença do pessoal docente e não docente das escolas públicas do concelho.

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, que deu as boas-vindas a todos os presentes, na sua alocução, sublinhou que o desempenho de cada um “é importante para o sucesso da Educação”, acrescentando que “educar é uma responsabilidade social que não se esgota na família, nem nas instituições de ensino, onde todos os agentes da comunidade têm um papel ativo”.

Teresa Cardoso adiantou que o Município está a fazer “um grande esforço” para estar à altura das suas responsabilidades, “neste desafio que é a descentralização de competências da Educação, o que nos tem causado uma responsabilidade acrescida”, depois do município ter assumido estas competências no passado mês de abril.

