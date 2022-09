Executivo anadiense aprova “desconto” na água consumida em agosto

O Município de Anadia deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento do consumo correspondente até aos primeiros cinco metros cúbicos (5 mil litros) de água, na fatura do mês de outubro, os clientes afetados pelo problema verificado na rede de abastecimento público de água, proveniente da zona de captação de Anadia (Fonte da Azenha).

Este desconto comercial representará para o Município uma perda de receita estimada em cerca de 27 mil euros. A deliberação do executivo teve em consideração a situação que ocorreu durante o mês de agosto último e que provocou a apresentação de queixas de munícipes, respeitantes à qualidade de água da rede de abastecimento público.

Embora a edil reconheça que “nenhuma medida é justa porque há sempre julgamentos a fazer de uma ou outra forma”, a decisão recaiu num “desconto comercial” a fazer aos consumidores (9.906) das povoações afetadas. “Para sermos justos teríamos de ir porta a porta” disse, avançando ainda que “podem dizer que é um valor pequeno, mas como temos um tarifário baixo não podemos querer mais. Aliás, sabem que a entidade reguladora tem-nos pressionado para aumentarmos o tarifário”, acrescentou relativamente ao desconto que, no caso do consumo doméstico, representa pouco mais de dois euros e no consumo não doméstico de aproximadamente 5 euros.

Na ocasião, André Henriques considerou a medida “insuficiente e injusta”, porque reflete apenas a fatura de agosto quando ainda existem queixas relativas a setembro e porque os dois euros de desconto “não pagam a alternativa, já que os consumidores tiveram de ir comprar água engarrafada”. Também o vereador Jorge São José, do PSD, pediu explicações relativas à forma de cálculo e ao impacto da medida na fatura de cada consumidor.

Estão abrangidas por esta isenção as populações dos lugares de Ferreiros, Vale de Boi, Vale da Mó, Junqueira, Amieiro, Fontemanha, Póvoa do Pereiro, Algeriz, Parada, Canelas, Boialvo, Figueira, Candieira, Avelãs de Cima, Cerca, São Pedro, Pereiro, Mata de Cima, Pardieiro, Póvoa do Gago, Ferreirinhos, Corgo de Baixo, São João da Azenha, Póvoa do Salgueiro, Bicaranho, Vidoeiro, Avelãs de Caminho, Mogofores, Vale de Estevão, Anadia, Arcos, Alféloas, Famalicão, Canha, Malaposta, Aguim, Peneireiro, Alpalhão, Grada, Espairo, Outeiro de Baixo/Lezírias, Outeiro de Cima, São Mateus, Tamengos, Mata da Curia, Curia/Espinhal, Casarão Curia, Vendas da Pedreira, Sá, Sangalhos, Vila, Saima, Ribeiro, Paraimo e Fogueira.