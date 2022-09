Mira prepara regresso da grande festa da Columbofilia

A Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC) organiza a 24 de setembro, a partir das 10h30, os Campeonatos Internacionais de Columbofilia – Mira 2022, numa edição que pretende marcar o regresso definitivo à normalidade depois de dois anos de pandemia que tanto afetaram este desporto. Assim, no Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova, em Mira, está a ser preparada uma grande festa que, além da vertente desportiva, que conta este ano com os campeonatos do mundo, da europa e nacionais, o evento terá um forte cariz de convívio, pensado para os columbófilos e suas famílias, mas também para o público em geral.

Em competição estão cerca de 1500 pombos, de 28 países, que vão disputar as provas finais do FCI Campeonato do Mundo e Campeonato do Mundo de Jovens, Campeonato da Europa de Columbofilia, nos escalões seniores e juniores, o Grand Prix de Portugal, prova a contar para o Ranking Mundial, o Torneio Ibero Latino-Americano, a Liga Nacional dos Campeões e o Campeonato Nacional de Jovens.

Tradicionalmente, as provas e campeonatos de Columbofilia, para além de envolverem uma importante componente da prática desportiva, constituem um ponto de encontro, de convívio social, de solidariedade recíproca na troca de experiências e conhecimentos entre milhares de columbófilos e simpatizantes da modalidade, nacionais e internacionais, a que se associam as respetivas famílias. Na edição dos Campeonatos Internacionais de Columbofilia – Mira 2022, a FPC pretende reforçar essa tradição e haverá um espaço de atividades para crianças, barraquinhas e animação musical. Para isso revelou-se fundamental o apoio da Câmara Municipal de Mira, bem como dos restantes parceiros (Instituto Português do Desporto e Juventude – IPDJ; Benzing, Petcup e Quinta da Lagoa).

Os pombos-correio, que têm sido treinados no Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova nos últimos meses vão ser soltos em Paderne, no Algarve, e percorrer 385 km até Mira, estando a sua chegada prevista para a hora do almoço.

Um pombo-correio pesa entre 425 e 525 gramas, no caso dos machos, e cerca de 480 gramas as fêmeas. É capaz de percorrer, num só dia, distâncias entre os 700 e os mil quilómetros, a velocidades médias superiores a 90 km/hora.