Município de Vagos celebrou Dia do Turismo com três experiências diferenciadoras

O Município de Vagos associou-se ao Dia Mundial do Turismo, que se celebrou no dia 27 de setembro, e proporcionou, de forma gratuita e ao longo do dia, três experiências turísticas com visitas guiadas, ao Santuário de Vagos e à Azenha da Ti Luísa, e uma aula de surf, dinamizada pela ASV – Associação de Surfistas de Vagos.

A visita guiada ao Santuário de Vagos contou com a colaboração da Paróquia de Vagos, com a disponibilização de uma guia local, a D. Eduarda Rei, que contou a história, as diversas lendas e tradições associadas a este lugar de fé. A visita à Azenha da Ti Luísa, situada no Boco, recentemente classificada como Aldeia de Portugal, foi acompanhada pelo respetivo proprietário, Alfredo Neves, que, mais uma vez, encantou todos com o seu conhecimento sobre a história do local e sobre molinologia.

O Dia Mundial do Turismo (WTD) celebra-se desde 1980, no dia 27 de setembro. Este dia foi escolhido por ser a data em que, no ano de 1970, entraram em vigor as diretivas que são consideradas como mais marcantes para o turismo global.

Este ano, a temática associada ao Dia Mundial do Turismo é “Repensar o Turismo” e volta a focar no futuro. À medida que a recuperação do turismo está em andamento, e com base no reconhecimento político e público sem precedentes para o setor, a Organização Mundial do Turismo (OMT) destaca a oportunidade de repensar como fazemos turismo.

Isto significa, segundo a OMT, “colocar as pessoas e o planeta em primeiro lugar e reunir todos, desde governos e empresas até comunidades locais, em torno de uma visão partilhada para um setor mais sustentável, inclusivo e resiliente”.