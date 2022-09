“Rota do Coração” mobiliza Cantanhede para adoção de estilo de vida saudável

Com participação gratuita, no dia 25 basta aparecer no Parque Verde de S. Mateus, onde terá oportunidade de beneficiar de uma avaliação cardiovascular e realizar várias atividades promotoras de um estilo de vida saudável.

É já no próximo domingo, dia 25 de setembro, que se realiza em Cantanhede a “Rota do Coração”, evento que irá decorrer no Parque de S. Mateus, entre as 10h e as 17h, em simultâneo com a ação idêntica que vai acontecer em Coimbra, no âmbito do projeto de sensibilização para as doenças cardiovasculares, o “Coimbra Unida pelo Coração”, que a Delegação Centro da Fundação Portuguesa de Cardiologia tem vindo a dinamizar desde 2016.

A “Rota do Coração” de Cantanhede conta com o apoio da Câmara Municipal e a participação é livre e gratuita. Para isso, basta aparecer no Parque Verde de S. Mateus, onde terá oportunidade de beneficiar uma avaliação cardiovascular e realizar várias atividades promotoras de um estilo de vida saudável, nas quais estarão envolvidas instituições, unidades de saúde, bem como de empresas da região.

Trata-se da primeira iniciativa do “CANTANHEDE UNIDA PELO CORAÇÃO”, projeto que está a ser desenvolvido como extensão do de Coimbra e que tem como parceiros a UCC de Cantanhede/ACeS Baixo Mondego, o Núcleo de Cantanhede da Fundação Portuguesa de Cardiologia, a Câmara Municipal de Cantanhede, a União de Freguesias Cantanhede e Pocariça, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo, o Centro de Medicina Reabilitação Região Centro – Rovisco Pais e o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

O objetivo é desenvolver intervenções comunitárias de sensibilização da população em geral para a prevenção e tratamento das Doenças Cardiovasculares, pretende-se uma rede de parcerias comunitárias (instituições e empresas) em prol do bem-estar do cidadão.

As ações previstas contemplam aspetos como alimentação saudável (com possibilidade de degustação), riscos do consumo de álcool, atividade física (zumba, aeróbica, ginástica localizada, body&soul dance, hip hop, cross training, treino funcional, ténis, tai chi, armas de corte, pilates, yoga, …), fisioterapia cardiorespiratória, educação postural, gestão do stress (autocontrolo da ansiedade, técnicas de relaxamento, massagem de som Peter Hess) e cessação tabágica. O programa inclui também a sensibilização da população sobre emergência cardiovascular, reconhecimento de sinais de alerta e Suporte Básico de Vida.

Além de poderem usufruir das diferentes atividades dedicadas à saúde física e mental, os participantes terão ainda a possibilidade de ganhar brindes para cuidar do coração.