Sangalhos DC de regresso à Liga com os olhos postos na manutenção

Apesar de contar com o orçamento mais baixo das 12 equipas que vão competir na Liga Portuguesa de Basquetebol, os responsáveis do Sangalhos Desporto Clube confiam plenamente que a manutenção é possível.

Na época passada, as perspetivas da direção e equipa técnica do Sangalhos Desporto Clube passavam pela manutenção na Proliga. A verdade é que, pensando sempre jogo a jogo, o clube conseguiu subir, 26 anos depois, ao patamar mais alto do basquetebol português, a designada Liga Betclic.

A Estalagem de Sangalhos serviu de pano de fundo para a apresentação da equipa sénior, que irá competir na Liga com o nome Sangalhos DC Boomerang, que volta a apostar na formação e, face às exigências competitivas, se reforçou com quatro norte-americanos.

“Desfrutem. Estão num patamar onde ninguém pensava estar”, referiu Jorge Anjos, que logo acrescentou: “O mérito é vosso (dos jogadores), somos a equipa com orçamento mais baixo (cerca de 200 mil euros), mas acredito piamente que vão crescer e vamos mostrar a todos que o Sangalhos merece estar na Liga.”

O presidente do Sangalhos DC deu conta que o objetivo passa por apostar na formação. “É caso único termos subido de divisão com 12 atletas formados no clube, é um grande orgulho, tal como termos um treinador da casa.”

Orlando Simões, um dos rostos do sucesso, na sua intervenção, seguiu algumas das diretrizes do presidente: “Apesar de nunca ter sido esse objetivo, o Sangalhos DC subiu à Liga por mérito próprio com atletas da terra. É caso único no panorama nacional, 70 por cento dos atletas não são profissionais, a competição vai ser forte, mas acredito neste grupo de trabalho.”

Com um discurso entusiasmante, Jorge Sampaio não escondeu as suas raízes, ele que até foi jogador do clube. “Ver o Sangalhos voltar à principal Liga de Basquetebol é um motivo de orgulho. É importante que consigamos viver este orgulho na plenitude. Não podemos dar um passo maior que a perna e o Sangalhos DC conquistou este lugar por mérito próprio.”

O vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia falou da diferença muito grande nos orçamentos dos clubes que estão na Liga Betclic, mas mostrou-se esperançado: “A garra do Sangalhos DC vale milhões num orçamento, e isso ninguém tem. Espero daqui a um ano voltar a dar os parabéns ao clube, independentemente do lugar ou lugar ou campeonato em que estiver.”

Leia a reportagem completa na edição impressa de 15 de setembro