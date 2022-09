“Transição energética tem de ser acelerada”, afirmou ministro do Ambiente em Vagos

O 13.º jantar-conferência que o Jornal da Bairrada promoveu em parceria com a Câmara Municipal de Vagos, na sexta-feira, 23 de setembro, no restaurante O Barracão, em Vagos, contou com a presença do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, que perante uma plateia de mais de uma centena de empresários, deu a conhecer algumas das metas do país em matéria de transição energética e da neutralidade carbónica, sem esquecer a necessidade de dar resposta à escalada de preços da eletricidade e do gás natural.

Num jantar onde desafios como a falta de mão de obra, a conservação e a exploração inteligente dos recursos, as mudanças climáticas e a aposta, cada vez maior, nas energias renováveis foram centrais, o Jornal da Bairrada aproveitou para evidenciar as boas práticas na área da energia e sustentabilidade ambiental, homenageando cinco empresas do concelho, “quer pela resiliência demonstrada em tempos adversos como os que vivemos, quer pelas soluções aplicadas nas suas empresas e que, partilhadas, poderão servir de exemplo a outras”, como destacou a diretora do JB, Oriana Pataco. Costa Verde, Siemens Gamesa, Grupo MSTN, Ilhaplast e Unibike foram as empresas reconhecidas.

Foram ainda oradores deste jantar conferência, o Reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, e o administrador da Grupel, Marco Santos.