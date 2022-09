Vagos celebra Dia Mundial do Turismo com visitas guiadas esta terça-feira 

O Município de Vagos, tendo consciência da importância do setor do turismo e o seu valor económico, cultural e social, vai celebrar o Dia Mundial do Turismo, que se assinala amanhã, dia 27 de setembro, dando a possibilidade de conhecer alguns dos seus recursos, através de visitas guiadas ao Santuário Nossa Senhora de Vagos, à Azenha da Ti Luísa, na Aldeia do Boco e a oportunidade de experienciar uma aula de surf, na Praia da Vagueira, com a Associação de Surfista de Vagos.

“Repensar o Turismo” (Rethinking Tourism) é o tema que a Organização Mundial do Turismo (OMT) lançou para as comemorações do Dia Mundial do Turismo (World Tourism Day). “Repensar o Turismo significa colocar as pessoas e o planeta primeiro e juntar todos em torno de uma visão comum e partilhada de um turismo mais sustentável, inclusivo e resiliente”.

A participação nas atividades é gratuita, mas com inscrição obrigatória aqui.

A visitar

Santuário Nossa Senhora de Vagos

Inserido num agradável parque verde nas margens dos canais da laguna da Ria de Aveiro, este santuário mariano foi fundado em 1204. A localização atual deve-se à relocalização do templo já no século XVI. Posteriormente remodelado no século XIX, a torre sineira foi-lhe acrescentada em 1960, mantendo-se alguns elementos do templo original. O retábulo atual, em talha policromada, é do último quartel do século XIX. Contudo, este integra elementos do retábulo anterior e a imagem da padroeira, do século XIV, em pedra calcária originalmente policromada.

Azenha da Ti Luísa, Aldeia do Boco

A azenha da Ti Luísa está situada no Boco, recentemente classificada como Aldeia de Portugal. Alfredo Neves, residente na aldeia, reconstruiu uma herança pela qual tem um amor enorme e à qual deu o nome de Ti Luísa em homenagem à sua avó. Esta é uma das azenhas do Boco em funcionamento. Descendente de uma família de moleiros procura preservar as suas origens e passar à sua filha e neta a paixão que tem por esta atividade.

Na visita à Azenha é possível perceber o seu funcionamento, e o modo como, ainda se faz a moagem do milho em farinha.

Surf na Praia da Vagueira

Pode ainda aproveitar uma aula de surf na praia da Vagueira, que reúne as condições perfeitas para a prática desta modalidade. Uma praia de areal extenso, com escolas de surf, bar de apoio e um passadiço que a une até à praia do Areão.